بالفيديو.. «السبيعي» يكشف عن مميزات تحديث تطبيق واتساب الجديد

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، اليوم الخميس، عن بعض مميزات تحديث تطبيق واتساب الجديد.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أهم مميزات تحديث WhatsApp ما يلي:

• تقدر تسمع الملاحظة الصوتية قبل ارسلها ، وتوقف التسجيل وترجع مره ثانية تسجل .

• صار فيه اختصارات أكثر .

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، عن خدعة جديدة للمحتالين تُستخدم في النصب على البعض عبر تطبيق “واتساب”.

ويرسل بعض المحتالين رسائل نصية عبر تطبيق واتساب من صديق تفيد بطلب سلفة مالية، حيث يكون طلب القرض قد جاء نتيجة حدث طارئ وأنهم عالقون في الخارج وتعرضوا للسرقة، وأن السيارة قد تعطلت بهم لذا فهم بحاجة لذلك القرض من أجل المساعدة، وبالتالي فكان التحرك سريع من بعض من تلقوا تلك الرسائل، وقاموا بإرسال الأموال عبر التطبيق.

وأوضح التقرير، أن المحتالين قد نجحوا في اختراق أنظمة البريد الإلكتروني لبعض الأشخاص، وقراءة المراسلات مع مالك الحساب والتي تم إرسالها في وقت سابق.

كيفية تجنب الوقوع ضحيه للرسائل:

– يجب عدم إرسال أي أموال بعد تلقي تلك الرسالة دون التحدث هاتفياً مع المرسل والتحقق من الأمر.

– في حال تقديم الاعتذار عن سبب لعدم الرد على الهاتف والتحدث إليك فاحذر من ذلك الشخص.

– الحذر من الرسائل المزيفة التي ترسلها بعض الحسابات مدعية أنها من البنوك والشركات تطلب منك إرسال الأموال.