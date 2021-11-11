تعرف على خطوات إصدار رخصة مزاولة نشاط خدمات المياه ودور المُنظم (فيديو)

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بعد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظم المياه، اليوم الخميس، والتي تهتم باستقبال الطلبات والشكاوى بعد استيفاء الضوابط النظامية، يبحث كثيرين عن الدور الذي يقوم به منظم المياه، وهو ما يمكن معرفته في السطور التالية:

1- يقوم منظم المياه بدور تنظيمي للقطاع في ما يخص تقديم خدمات أنشطة قطاع المياه للمستفيدين.

2- يقوم بالفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد في ما يخص الطلبات المرفوعة إلى المنصة.

3- ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستفيدين.

4- حصول كل مستفيد على المياه لتلبية حاجاته، بما يكفل حماية حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة والتوعية بواجباتها.

5- يقدم المنظم قنوات في متناول الجميع للتواصل والاستفادة من خدماته لجميع المستفيدين في المملكة.

6- يتمحور دور المنظم في مجال المياه والصرف الصحي وضمان حصول المستفيد على حقوقه وبيان واجباته فيها.

أما عن إجراءات إصدار رخصة مزاولة نشاط خدمات المياه، فتتضمن:

1- تحميل نموذج طلب الرخصة المناسبة للنشاط مع استيفاء الضوابط والمتطلبات.

2- تعبئة النموذج الخاص بالرخصة.

3- إرسال الطلب والوثائق إلى منظم المياه.

4- تأتي بعدها مرحلة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء كامل الضوابط واكتمال الوثائق، واكتمال الطلب.

5- يليها إصدار الرخصة، وأخيرًا إصدار إشعار المقابل المالي للرخصة.

ولقبول تسجيل الشكوى المصعدة من قبل المستفيد في المنصة يجب استيفاء أحد الضوابط التالية:

أ‌ – أن تكون الشكوى المقدمة إلى المرخص له قد تجاوزت 30 يوم عمل دون اتخاذ إجراء من قبل المرخص له بتقديم الخدمة.

ب‌- ​عدم رضى المستفيد عن نتيجة إغلاق الشكوى من قبل المرخص له بتقديم الخدمة، شريطة ألا تتجاوز (۳۰) يومًا من تاريخ الإغلاق.