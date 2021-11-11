بعد الموافقة السامية.. شروط منح الجنسية السعودية لغير المواطنين

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صدرت الموافقة السامية اليوم الخميس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين وأصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

وذكرت وكالة الأنباء أن القرار جاء في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

وأوضحت أن هذا القرار يساهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وذكرت أنه يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى دعم البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

ونرصد في هذه السطور شروط منح الجنسية لغير المواطنين:

منح الجنسية للأجانب

يحق للمولود داخل المملكة أو خارجها لأبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، والمولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية اختيار الجنسية العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يكون ملمًا باللغة العربية.

أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.

في حال حصول الأب على جنسية سعودية فإن الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد في حال كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية يعتبرون سعوديين، ولهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

شروط الحصول على الجنسية

يشترط للمتقدم على الحصول على الجنسية السعودية:

أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

أن يكون غير معتوه أو مجنون.

أن يكون حين تقديم الطلب:

قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.

منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

تمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي إذا قدمت طلباً بذلك، وتوفرت الضوابط التالية

ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي

أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل

أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية

أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية

عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

أن تكون مقيمة في المملكة

أن يمضي على الزواج مدة خمس سنوات على الأقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة، وفق التفصيل التالي:

مضي أربع سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:

إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها يحمل الجنسية السعودية

إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين

إذا كان الزوج من أقاربها

إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين)

إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز الخمس سنوات

مضي ثلاث سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية

إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية

إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين

مضي سنتين على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية

مضي سنة واحدة على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً، وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:

إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية

إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين

إذا كان الزوج من أقاربها

إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين)

إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز خمس سنوات

تكتفى بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً لـه

إذا أنجبت أكثر من ولد

إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية

إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية

إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة الثامنة من النظام

تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.كما يحق لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العربية السعودية حديثًا أن تصبح عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.

منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية

تمنح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلباً بذلك، وتوفرت الضوابط التالية:

ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً.

أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.

عدم زواجها بعد وفاة زوجها.

أن تكون مقيمة في المملكة.

أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.

عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.

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