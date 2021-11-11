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الكشف عن طريقة حديثة لسرقة الأموال عبر رسالة على «واتس آب».. تعرف عليها واحذر

الكشف عن طريقة حديثة لسرقة الأموال عبر رسالة على «واتس آب».. تعرف عليها واحذر
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تواصل- وكالات:

لجأ مؤخرًا عدد من مجرمي الإنترنت إلى طرق احتيالية جديدة، تمكنهم من سرقة أموال الآخرين عبر رسائل “واتس آب”.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن هناك تقارير متزايدة عن تعرض الأشخاص للخداع بهذه الطريقة.

وتتضمن عملية الاحتيال هذه قيام مجرمي الإنترنت باختراق أنظمة البريد الإلكتروني للمستخدمين، وبعد قراءة المراسلات السابقة، يرسلون إلى الضحايا سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تسأل عن صديق مشترك.

ووقع تصميم رسائل البريد الإلكتروني ورسائل “واتس آب” لإقناع المتلقي بأن الشخص هو نفسه دون أي إثارة للشكوك.

وبعد ساعات قليلة يأتي طلب للحصول على تمويل سريع وفوري (سُلفة)، ويقدم المجرمون مجموعة من المبررات لسبب احتياجهم إلى هذه السُلفة، مثل التعرض للسرقة، أو أن هذا الصديق عالق في الخارج ويحتاج إلى أموال للسفر.

ولحماية نفسك من هذا الاحتيال الخطير، فإنه عندما يُطلب منك المال بهذه الطريقة، ويبدأ المرسل في تقديم أعذار عن سبب عدم تمكنهم من التحدث إليك مباشرة، فيجب ألا ترسل أي أموال حتى تتأكد بالفعل أن المرسل هو صديقك فعليا.

قد يحاول المحتال الإلحاح أو يحاول جعلك تشعر بالذنب خلال تلك المراسلات. ومع ذلك، من المهم الحفاظ على الهدوء والاتصال بالشخص المعني أو استخدام طريقة مختلفة للتأكد من هويته.

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