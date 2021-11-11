حسن نصرالله يعترف بسيطرته على الحكومة اللبنانية ويؤجج الأزمة مع الخليج

تواصل – فريق التحرير:

اعترف حسن نصر الله زعيم حزب الله ضمنيا بسيطرته على الحكومة اللبنانية قائلاً: “”أيدنا موقف جورج قرداحي بعدم بالاستقالة.

وحزبنا مؤثر.

وقال نصر الله – في حديث تلفزيوني تم بثه مباشرة – إنه أيّد موقف قرداحي بألا يقدم استقالته، وكذلك رفض أن تتم إقالته في إطار المصلحة اللبنانية، حسب تعبيره.

وتابع حسن نصر الله “إن حزبه جهة مؤثرة في لبنان، وإنه أكبر حزب سياسيا وجماهيريا”، على حد قوله.

يذكر أن تصريحات جورج قرداحي المسيئة تسببت في أزمة مع دول الخليج، وأعلنت المملكة والإمارات والكويت والبحرين استدعاء سفرائها من لبنان على خلفية تصريحات قرداحي المسيئة.