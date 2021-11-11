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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مطالبات بحظر لعبة إلكترونية في المملكة تحتوي على إهانة للمصحف الشريف

مطالبات بحظر لعبة إلكترونية في المملكة تحتوي على إهانة للمصحف الشريف
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تواصل – فريق التحرير :

انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد اكتشاف احتواء لعبة فيديو على مشاهد مهينة المصحف الشريف، بعد ظهور صفحات من القرآن الكريم ملقاة على الأرض.

وتظهر الصور في اللعبة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، وخاصة في المملكة، صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة “كول أوف ديوتي call of duty”، الأمر الذي أثار غضبا ومطالبات بحظر هذه اللعبة.
كما طالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذاراً رسمياً للمسلمين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهين فيها لعبة “كول أوف ديوتي” الإسلام، حيث وضعت في وقت سابق لفظ الجلالة في دورة مياه، ما أثار غضبا اضطرت الشركة على إثره إلى الاعتذار وحذف المقطع.

 

 

 

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