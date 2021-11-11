«شرطة الرياض» تكشف ملابسات ادعاء تحرش شخص بطفل

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول مقطع فيديو متداول يتضمن ادعاء تحرش شخص بطفل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن مقطع الفيديو المتداول حول ادعاء تحرش شخص بطفل، يعود لبلاغ باشرته الجهات الأمنية بتاريخ 10 / 4 / 1442هـ، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحق المدعى عليه، وأحيلت القضية للنيابة العامة.