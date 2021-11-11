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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«شرطة الرياض» تكشف ملابسات ادعاء تحرش شخص بطفل

«شرطة الرياض» تكشف ملابسات ادعاء تحرش شخص بطفل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول مقطع فيديو متداول يتضمن ادعاء تحرش شخص بطفل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن مقطع الفيديو المتداول حول ادعاء تحرش شخص بطفل، يعود لبلاغ باشرته الجهات الأمنية بتاريخ 10 / 4 / 1442هـ، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحق المدعى عليه، وأحيلت القضية للنيابة العامة.

 

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