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«شؤون الحرمين»: تفعيل خطط الطوارئ تأهباً للحالة المطرية المتوقعة (فيديو)

«شؤون الحرمين»: تفعيل خطط الطوارئ تأهباً للحالة المطرية المتوقعة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، تفعيل خطط الطوارئ تأهبا للحالة المطرية المتوقعة على المنطقة، موضحة أنه تم توفير عربات تستخدم عند هطول الأمطار لتجفيف صحن المطاف والساحات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن لأداء النسك بسهولة ويسر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

 

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