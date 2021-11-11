الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«mtv»: خطوة جديدة من المملكة تجاه لبنان

«mtv»: خطوة جديدة من المملكة تجاه لبنان
0

تواصل_فريق التحرير :

نقلت قناة mtv اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سفارة المملكة في لبنان، بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة تخص إصدار تأشيرات دخول المملكة للبنانيين.
وحسب القناة، فإن سفارة الرياض في بيروت ستشدد في الأيام المقبلة إجراءاتها على إصدار التأشيرات.
ونقلت القناة عن مصادرها أن “الخطوات التصعيدية التي تفرضها المملكة، تزامناً مع الأزمة الحادة مع لبنان، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة الرياض في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط”.
وكان رئيس اتحاد الغرف بالمملكة، عجلان العجلان، وجه دعوة عاجلة لجميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.
وقال العجلان: “لم يكفِ استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة”.
وفي سياق مواز؛ كشفت وسائل إعلام كويتية أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت صحيفة “القبس”، عن مصادر أمنية، قولها: إن “من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.
وأوضحت أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل.

مواد ذات صلة

حسن نصرالله يعترف بسيطرته على الحكومة اللبنانية ويؤجج الأزمة مع الخليج

حسن نصرالله يعترف بسيطرته على الحكومة اللبنانية ويؤجج الأزمة مع الخليج

بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني

بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

لهذه الأسباب..  كان رد المملكة صارما تجاه لبنان

لهذه الأسباب..  كان رد المملكة صارما تجاه لبنان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>