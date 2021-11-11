«mtv»: خطوة جديدة من المملكة تجاه لبنان

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نقلت قناة mtv اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سفارة المملكة في لبنان، بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة تخص إصدار تأشيرات دخول المملكة للبنانيين.

وحسب القناة، فإن سفارة الرياض في بيروت ستشدد في الأيام المقبلة إجراءاتها على إصدار التأشيرات.

ونقلت القناة عن مصادرها أن “الخطوات التصعيدية التي تفرضها المملكة، تزامناً مع الأزمة الحادة مع لبنان، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة الرياض في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط”.

وكان رئيس اتحاد الغرف بالمملكة، عجلان العجلان، وجه دعوة عاجلة لجميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.

وقال العجلان: “لم يكفِ استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة”.

وفي سياق مواز؛ كشفت وسائل إعلام كويتية أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة “القبس”، عن مصادر أمنية، قولها: إن “من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.

وأوضحت أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل.