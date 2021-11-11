الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصناعات العسكرية» تطلق منشأة جديدة لتصنيع المواد المُركَّبة للطائرات

«الصناعات العسكرية» تطلق منشأة جديدة لتصنيع المواد المُركَّبة للطائرات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، إطلاق منشأة تحمل اسم شركة “سامي للمواد المُركَّبة المحدودة”، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المُركَّبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد الخطيب، أن تركيزهم سينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع، وأن المنشأة الجديدة خطوة رئيسة باتجاه تحقيق هذه المهمة.

وأشار إلى أن الشركة ستلعب دورا أساسيا في دفع عجلة توطين الكفاءات من خلال عقد الشراكات مع مُصنِّعي المعدات الأصلية الرائدين عالميًا، فضلًا عن تعزيز الصادرات في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، المهندس وليد أبوخالد، إن المنشأة ستعمل على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المُركَّبة للطائرات، ما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات.

وأكد المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق ما يقارب 100 وظيفة عالية الجودة، وستزيد الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

مواد ذات صلة

دراسة لاستخلاص خامات طبيعية من عوادم محطات توليد الكهرباء والمياه

دراسة لاستخلاص خامات طبيعية من عوادم محطات توليد الكهرباء والمياه

المملكة تستعرض أنظمتها العسكرية والدفاعية المتطورة بمعرض معدات الدفاع بلندن

المملكة تستعرض أنظمتها العسكرية والدفاعية المتطورة بمعرض معدات الدفاع بلندن

شركة الصناعات العسكرية تشارك في «معرض باريس الجوي»

شركة الصناعات العسكرية تشارك في «معرض باريس الجوي»

شركة الصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

شركة الصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة