«الصناعات العسكرية» تطلق منشأة جديدة لتصنيع المواد المُركَّبة للطائرات

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، إطلاق منشأة تحمل اسم شركة “سامي للمواد المُركَّبة المحدودة”، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المُركَّبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد الخطيب، أن تركيزهم سينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع، وأن المنشأة الجديدة خطوة رئيسة باتجاه تحقيق هذه المهمة.

وأشار إلى أن الشركة ستلعب دورا أساسيا في دفع عجلة توطين الكفاءات من خلال عقد الشراكات مع مُصنِّعي المعدات الأصلية الرائدين عالميًا، فضلًا عن تعزيز الصادرات في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، المهندس وليد أبوخالد، إن المنشأة ستعمل على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المُركَّبة للطائرات، ما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات.

وأكد المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق ما يقارب 100 وظيفة عالية الجودة، وستزيد الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة.