نصائح مهمة من أخصائية بشأن تناول المضادات الحيوية

تواصل – وكالات :

قدمت أخصائية طب العدوى الألمانية الدكتورة إيريت ناختيغال، نصائح مهمة بشأن طريقة تناول المضادات الحيوية، مشيرة إلى أنها لا تؤثر على العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا.

وأوضحت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه ينبغي تناول المضادات الحيوية بنفس الجرعة المحددة وطوال المدة المقررة، ولا يجوز إيقاف تناولها مع الشعور بتحسن الحالة الصحية دون استشارة الطبيب.

وأشارت أنه لا يجوز ممارسة الرياضة طوال فترة تناول المضادات الحيوية، لأن الإجهاد البدني يمكن أن يتسبب في تأخر التماثل للشفاء أو يفاقم الحالة المرضية.

ولا يجوز الاحتفاظ بالبقية غير المستهلكة لاستخدامها مع ظهور الأعراض مجدداً دون استشارة الطبيب، حيث يجب دائماً التخلص من بقايا المضادات الحيوية.