احتجاجات المعلمين تعم مدن إيران للمطالبة بزيادة الرواتب

تواصل – وكالات:

استأنف المعلمون العاملون والمتقاعدون، اليوم الخميس، تجمعاتهم الاحتجاجية في مختلف المدن الإيرانية.

وأصدر المحتجون بيانا مشتركا عقب المسيرات، عبروا فيه عن مطالب المعلمين في كافة أنحاء إيران.

وأقيمت المسيرات في مدن عدة منها العاصمة طهران وأصفهان وشيراز وعبادان والأهواز، ومختلف مدن محافظة جيلان على بحر قزوين شمال إيران، وغيرها من المدن، بحسب “العربية نت”.

ويطالب المعلمون منذ أشهر بزيادة رواتبهم لتعادل 80% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لكن الحكومة والبرلمان وعدا بزيادة 20 إلى 25% في رواتب المعلمين فقط، إلا أن السلطات لم تف بوعودها.