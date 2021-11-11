بعد 7 سنوات من اختفائها.. باحث يكشف عن مفاجأة بشأن الطائرة الماليزية المفقودة

تواصل – وكالات :

كشف باحث عن مفاجأة بشأن مسار رحلة الطائرة الماليزية المفقودة منذ مارس 2014، مشيراً إلى أن ما اكتشفه يطابق ما وجد في محاكاة منزل الطيار، زهاري شاه.

وقال المهندس ريتشارد جودفري، بحسب “روسيا اليوم”، أنه حقق إنجازاً كبيراً بعد تتبع مسار رحلة بوينغ 777 باستخدام برنامج كمبيوتر يُعرف باسم WSPRnet.

وأضاف أن البيانات الجديدة تظهر أن الطائرة وضعت في وضع الانتظار لمدة 22 دقيقة بالقرب من ساحل سومطرة، وهي جزيرة إندونيسية.

وقال: “ما اكتشفته، دون البحث عنه، هو أن MH370 دخلت في نمط تثبيت مضمار السباق في حوالي الساعة 19:12 بالتوقيت العالمي المنسق، فوجئت باكتشاف أن MH370 لم تدخل في نمط تعليق فحسب، بل أن نمط التعليق استمر لحوالي 22 دقيقة”.

وتابع: “عند دخول نموذج التعليق كانت MH370 على بعد 150 نانومتر (ميل بحري) من ساحل سومطرة بإندونيسيا و40 نانومتر من القوس الثاني، وإذا كان هدف الطيار هو جعل MH370 تختفي دون أن تترك أثرا، فلماذا نهدر الوقود بنمط احتجاز ولماذا لا نتوجه مباشرة إلى أبعد منطقة ممكنة في المحيط الهندي دون انحراف؟”.

وأضاف جودفري، أنه من الممكن أن يكون شاه ببساطة يستعد لهبوط اضطراري في حالة حدوث مشكلة في واحدة من أكثر المناطق النائية في العالم.

ومنذ عام 2014، عثر على 33 قطعة من الحطام في ستة بلدان – بما في ذلك جنوب إفريقيا ومدغشقر – والتي يعتقد الخبراء أنها تثبت أن الطائرة سقطت في المحيط الهندي.

واختفت رحلة الخطوط الجوية الماليزية في 8 مارس 2014، خلال رحلة إلى بكين، الصين، وعلى متنها 239 شخصا، وتواصل الكابتن زهاري شاه آخر مرة مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 1:19 صباحا أثناء سفره فوق بحر الصين الجنوبي، قبل أن يختفي.