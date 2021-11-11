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أغنى رجل في العالم يبيع أسهماً بـ5 مليارات دولار لسداد الضريبة

أغنى رجل في العالم يبيع أسهماً بـ5 مليارات دولار لسداد الضريبة
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تواصل – وكالات:

تخلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير، إيلون ماسك، عن 10% من حصته الضخمة في الشركة، لسداد التزامات ضريبية عليه.

وباع “ماسك” أسهما في شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” بقيمة 5 مليارات دولار، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وانقسمت الأسهم بين نحو 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

وأوضح إيداع للبورصة، أن سبب بيع الأسهم كان فقط للوفاء بالتزامات الاستقطاع الضريبي للمبلغ المتعلق بممارسة خيارات الأسهم.

وتبلغ ثروة ماسك، نحو 300 مليار دولار، متصدراً مؤشر “بلومبرج للمليارديرات”، وتشكل ملكيته من الأسهم العادية في تسلا حوالي 60% من ثروته.

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