تكليف «نمر الشبل» رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية

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عقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية يوم الإثنين 1443/4/3هـ، الموافق 2021/11/8م، اجتماعاً برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحث خلاله ما أبداه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، بشأن عقده الذي ينتهي بنهاية العام 2021م.

وقد قرر المجلس تكليف المهندس نمر بن محمد الشبل، رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 2021/12/1م، وتخويله بالصلاحيات المالية والإدارية للرئيس التنفيذي للشركة.

كما شكر المهندس محمد بن أحمد الموكلي، على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة، وتمنى للرئيس التنفيذي المكلف التوفيق والسداد.