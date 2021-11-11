محامٍ: احذروا الاقتراب من سيارات الإسعاف على الطرق.. غرامة مالية 900 ريال (فيديو)

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حذر المحامي ناصر بن طريد، اليوم الخميس، من الاقتراب من سيارات الإسعاف أثناء سيرها على الطرق السريعة، سواء بداخلها مرضى أو فارغة.

وقال المحامي خلال حديثه لبرنامج “الراصد” المذاع عبر “الإخبارية”: “إن النظام العام نظم كل شيء بينها ضرورة الابتعاد عن سيارات الطوارئ بما فيها الإسعاف بمسافة لا تقل عن 50 مترا”، مؤكداً أن المرور حدد مخالفة 900 ريال لارتكاب هذا الفعل.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد كشفت أن حوادث مطاردة سيارات الإسعاف بلغت في عام 2020 53 حادث، وفي عام 2021 ارتفع عدد حوادث سيارات الإسعاف إلى 58 حادث منها 22 سيارة إسعاف أُبعدت عن الخدمة.