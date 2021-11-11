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تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات في 6 مناطق

تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات في 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من الخرج، والدوادمي، والزلفي، والرياض، والقويعية، والمجمعة، ورماح، وشقراء.

ونوهت بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية.

كما أصدرت تنبيهاً لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفرالباطن، وقرية العليا، بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.

كذلك نبهت مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍّ من الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشملت التنبيهات منطقة مكة المكرمة في كلٍّ من الشفا، والطائف، والهدا، وقيا، وميسان، وكذلك منطقة جازان في كلٍّ من الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، كما شملت التنبيهات منطقة عسير في كلٍّ من النماص، وبلقرن، وتنومة.

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