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«الدفاع المدني» يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق.. ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول

«الدفاع المدني» يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق.. ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومَي السبت والأحد ستتأثر منطقة (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من يوم السبت حتى الثلاثاء منطقة (حائل، والحدود الشمالية، والجوف) بأمطار متوسطه في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيره من يوم الأحد إلى الثلاثاء بأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة (القصيم، والشرقية، وشمال منطقة الرياض).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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