«الصحة العالمية» تكشف أسباب موجة كورونا الشرسة في أوروبا.. وفاة نصف مليون خلال شهرين

تواصل – وكالات:

أبدى مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، قلق عميق إزاء تطور المشهد الوبائي في القارة الأوروبية.

وأعرب عن تخوفه من وفاة أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا من الآن حتى حلول فبراير المقبل، بحسب “صحيفة الشرق الأوسط”.

وقال “كلوغه” إن “القارة الأوروبية عادت لتصبح البؤرة العالمية لجائحة (كوفيد – 19)، في الوقت الذي خففت معظم الدول تدابير الوقاية والاحتواء بينما لا تزال مستويات التغطية اللقاحية متدنية جداً في بعض الدول”.

وأرجع ذلك إلى سببين رئيسيين: الأول هو الركود الذي أصاب حملات التلقيح في معظم البلدان الأوروبية في الوقت الذي كان مفترضاً أن يحصل العكس، والثاني هو تخفيف تدابير الوقاية الصحية والقيود الاجتماعية في البلدان التي تشهد ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات الجديدة.