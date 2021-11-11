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إتاحة الحجز لوحدات سكنية متنوعة بـ«الشرقية».. تعرّف على أسعار ومساحات الوحدات المتوفرة

إتاحة الحجز لوحدات سكنية متنوعة بـ«الشرقية».. تعرّف على أسعار ومساحات الوحدات المتوفرة
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تواصل – واس :

أعلن برنامج “سكني”، إتاحة حجز أكثر من 700 وحدة سكنية متنوعة ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، وتتوفر هذه الوحدات بمساحات وتصاميم تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع عليها ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري وخطوات إلكترونية سهلة وميسرة.

وأوضح البرنامج أن الوحدات المتاحة حالياً تأتي ضمن المعروض العقاري السكني بالمنطقة الشرقية الذي ينفذه المطورون العقاريون من القطاع الخاص لمستفيدي “سكني” ضمن 35 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 22 ألف وحدة، وامتداداً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وتقديم خيارات سكنية تلبي معايير جودة الحياة وبسعر مناسب وجودة عالية في التنفيذ.

وأشار “سكني” إلى أن مشروع “نعمى” الذي تتجاوز مساحته 26 ألف م2 ويضم 304 شقق تتوزع في 20 مبنى, يوفّر حالياً 112 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 309 آلاف ومساحات تبدأ من 130 م2، ويقع المشروع ضمن ضاحية الواجهة إحدى الضواحي السكنية التي تعمل على تطويرها “الوطنية للإسكان”، وتتميز “الواجهة” بموقعها الإستراتيجي على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 وسهولة الوصول إليها من جميع الجهات عند المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام – الرياض السريع، ضمن بيئة عصرية متكاملة تراعي معايير جودة الحياة، ولمعرفة تفاصيل المشروع يمكن زيارة الرابط:هنا.

فيما يوفر مشروع “ديار الحسا” 597 تاون هاوس بأسعار تبدأ من 505 آلاف ريال وأقساط ميسرة، بمساحات تتراوح بين 165 – 296 م2. ويوفر المشروع بيئة سكنية مكتملة الخدمات تلبي احتياجات الأسرة السعودية، ويمتد مشروع “ديار الحسا” السكني على مساحة تتجاوز 639 ألف م2، ويضم 2945 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، ويمكن معرفة تفاصيلها عبر الرابط:هنا.

ويستعرض تطبيق وموقع “سكني”، 106 مشاريع سكنية توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية عصرية وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، و223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030, تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

يذكر أن تطبيق وموقع “سكني” يقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد” وإمكان إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، و”السوق العقاري” وغيرها من الخدمات.

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