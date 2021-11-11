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أغلبها لأطفال .. 300 جثة من قتلى مليشيا الحوثي تصل لمستشفيات صنعاء

أغلبها لأطفال .. 300 جثة من قتلى مليشيا الحوثي تصل لمستشفيات صنعاء
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تواصل- فريق التحرير

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر فادحة على جبهات القتال، خاصة في محافظة مأرب، منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فإن أكثر من 300 جثة وصلت إلى  ثلاجات مستشفيات صنعاء أغلبها هذه لأطفال قاصرين، زجت بمهم الميليشيا خلال الأسابيع الماضية، إلى جبهات القتال.

ونقلت عن مصادر أن مستشفيات في ذمار والبيضاء، رفضت استقبال أغلب هذه الجثث بسبب ازدحام ثلاجاتها بالقتلى الحوثيين.

وأوضحت أن هناك أعدادا كبيرة من الجثث لم يتم التعرف عليها طوال الفترة الماضية.

كما أن المئات من جرحى الميليشيا يملؤون غرف العنايات والرقود بهذه المستشفيات، في حين تم نقل أعداد كبيرة منهم من أصحاب الإصابات الخفيفة إلى مراكز “إعادة تأهيل الجرحى”.

ولم تعلن  وسائل الإعلام الحوثية سوى تشييع عدد محدود من الجثث يقدر من15 – 35 قتيلا، بالرغم من كثرة الأعداد.

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