احذر.. ظهور هذه العلامات قد تعني الإصابة بسرطان الكلى

تواصل – وكالات :

كشفت عدة دراسات طبية حديثة، عن وجود بعض العلامات التي يجب متابعتها، لأنها بمثابة مؤشر على الإصابة بسرطان الكلى.

ووفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، تؤكد مراكز علاج السرطان الأميركية، أنه يصعب غالباً اكتشاف سرطان الكلى في مراحله المبكرة، وفي الواقع، قبل أن ينمو الورم أو ينتشر المرض، يتم اكتشاف سرطان الكلى بشكل أكثر شيوعا عن طريق الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

وأضافت أن أكثر علامات الإصابة بسرطان الكلى شيوعا هي وجود دم في البول وقد يظهر بلون أحمر داكن أو صدأ، مشيرة إلى أن العلامات الأخرى لسرطان الكلى قد تشمل أعراضا تظهر في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر.

وقد تشمل هذه الأعراض آلاما أسفل الظهر أو ضغطا مستمرا على جانب واحد وكتلة أو ورم على الجانب أو أسفل الظهر وتورم في الساقين أو الكاحلين.

كما يلاحظ بعض الناس أيضا فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والتعرق الليلي والتعب وتورم الخصية والحمى غير المبررة، التي تأتي وتذهب وارتفاع ضغط الدم وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.