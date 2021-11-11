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«ستيني» ينجو من الموت بين فكي تمساح.. ماذا فعل؟

«ستيني» ينجو من الموت بين فكي تمساح.. ماذا فعل؟
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تواصل – وكالات:

نجا صياد أسترالي “ستيني” من الموت بين فكي تمساح مفترس، هاجمه وسحبه للماء بغرض افتراسه.

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن الناجي كان يصطاد بالقرب من منزله على ضفاف نهر ماكيفور، في مقاطعة كوينزلاند عندما تعرض لهجوم مباغت من تمساح مفترس.

وبدأ التمساح الضخم بجر الرجل الذي كان يقف على ضفة النهر، من ساقه إلى المياه، مما دفعه إلى انتزاع غصن شجرة قريبة من الضفة وبدأ بضرب التمساح على رأسه، ولكن لم يتأثر التمساح بضربات الرجل، واستمر بجره إلى المياه بهدف افتراسه، وفقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخلال هذه اللحظات العصيبة، تذكر الرجل سكينا صغيرا يحمله في جيبه، فأخرجه على الفور ووجه طعنات متلاحقة للتمساح في رأسه، الأمر الذي أجبر التمساح على إفلات ساقه.

تمكن الصياد الستيني من التغلب على تمساح بسكين جيب صغيرة (ديلي ميل)

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