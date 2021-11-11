تعديل جديد على «يوتيوب» بإخفاء هذه الخاصية

تواصل – وكالات:

تعتزم منصة “يوتيوب” إخفاء خاصية “عدم الإعجاب” لمقاطع الفيديو، وذلك اعتبارا من 10 نوفمبر بعد تجربة ناجحة لبعض المستخدمين.

وقالت المنصة في بيان رسمي: “سيصبح مؤلفو مقاطع الفيديو أكثر أمانًا من الناحية النفسية من حقيقة أنهم فقط يرون الإعجابات”.

ويعد التغيير الأخير في سياسة “يوتيوب” جزءا من دفعة أخيرة قامت بها “جوجل” لجعل موقعي “يوتيوب” و”يوتيوب كيدز” وجهة أكثر ملاءمة للأطفال وعائلاتهم.

وكانت شركة “جوجل” أعلنت بداية العام الحالي، عن توفير رقابة أبوية موسعة للمراهقين، كما أنها أجرت تغييرات في إعدادات تحميل الفيديوهات الافتراضية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.