أغرب سؤال وجه لمضيف في الخطوط الجوية الأمريكية

تواصل- فريق التحرير

كشف أحد المضيفين في الخطوط الجوية الأمريكية عن أكثر الأسئلة غرابة التي طرحها المسافرون على متن الطائرات، أثناء رحلاتهم.

وقد اشتهر المضيف الجوي ” تومي شيماتو،” بمقاطع فيديو عما يعترضه في مهنته في موقع “تيك توك”.

وحول غرابة ما طرح عليه من قبل المسافرين قال : ” إن مسافرا في الدرجة الاقتصادية سأله في أحد الأيام عن الوجهة التي يقصدها المسافرون في درجة رحال الأعمال”.

وأعرب عن غرابته عن السؤال حيث رد قائلا: “نحن جميعا على نفس الطائرة ونطير إلى نفس المكان، ما هذا السؤال الغبي؟”.

وأضاف أن أحد الركاب سأله عن عدد المرات التي سافر بها بالطائرة في حياته، موضحا أنه لا يحتفظ بسجل لعدد الرحلات الجوية التي قام بها.

وواصل سرده حول غرابة اسئلة المسافرين قائلا : ” بعض المسافرين يشكون من وجود ضوضاء عالية داخل الطائرة بسبب منظومة التكييف ويطلبون من المضيفات القيام بأي شيء لمنع مثل هذه الأمور”.