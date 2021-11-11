بعد لبنان.. الكويت تقرر إضافة دولة عربية جديدة لقائمة منع التأشيرات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام، عن تلقي إدارات شؤون الإقامة في الكويت أمراً شفهياً بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالسودانيين حتى إشعار آخر.

وأوضحت مصادر أمنية أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، “سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية وسمات الالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها”، بحسب ما أفادت جريدة “القبس” الكويتية.

ولا يشمل القرار من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين، ومن حقهم العودة إلى البلاد، كما يمكنهم تجديد إقاماتهم.

أزمة لبنان

وقررت الكويت أمس منع إصدار التأشيرات وزيارات العمل وسمات الدخول لأبناء لبنان، في ظل أزمة بين بيروت ودول الخليج، أدت إلى سحب السفراء الأسبوع الماضي، ومطالبة رعايا الدول الخليجية عدم السفر إلى الأراضي اللبنانية.

كما جاء وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتياً “يشتبه في تمويلهم لـ”حزب الله”.

يشار إلى أنه بهذه الخطوات يرتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى ثماني جنسيات، “وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية”.