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على المكشوف.. سياسي لبناني: لا مساعدات دولية للبنان بدون المملكة

على المكشوف.. سياسي لبناني: لا مساعدات دولية للبنان بدون المملكة
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تواصل- فريق التحرير

قال المرشح السابق لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني رغيد الشماع: إن كل ما يقدم تاريخيا للبنان كان يقدم من خلال المواكبة الخليجية العربية، وعلى رأسها المملكة.

وأضاف أن المملكة كانت تنضم إلى المؤسسات الدولية لتشجيعها لتقديم المساعدات.

جاء هذا في تعليقه على سؤال وجهته له مذيعة برنامج ” البعد الآخر” على قناة العربية، حول ما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات للبنان.

وأضاف الشماع أن طاقة المؤسسات الدولية محدودة، وفي حالة عدم وجود أموال خليجية تعطي المصداقية للمبادرة، فإن أوروبا لن تدخل.

كما أوضح أن صندوق النقد في حالة رفض المملكة الدعم لن يتقدم بأي دعم للبنان، منوها أن ذلك لن يكون في ظل أداء غير جيد للحكومة اللبنانية.

يأتي هذا في ظل ما تعيشه لبنان من أزمة حقيقية، بسبب عدم تقديم اعتذار أو استقالة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي أساء في تصريحاته للمملكة.

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