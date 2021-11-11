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«الأرصاد» تتوقع: أمطار غزيرة وتساقط البَرَد وجريان للسيول بدءاً من الغد على هذه المناطق (فيديو)

«الأرصاد» تتوقع: أمطار غزيرة وتساقط البَرَد وجريان للسيول بدءاً من الغد على هذه المناطق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول أمطار غزيرة على تبوك والمدينة، وتساقط البرد وجريان السيول ابتداء من مساء الغد.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “بالنسبة للتوقعات على العاصمة الرياض خلال هذا الأسبوع، فالأجواء تميل للاستقرار بشكل عام وتميل للبرودة في المساء وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 19 درجة مئوية”.

وأضاف العقيل: “ابتداءاً من يوم غداً الجمعة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار ومتوقع هطول غزير إلى متوسط للأمطار، وقد تكون الأمطار غزيرة على سواحل تبوك وينبع، وبدءاً من السبت تتأثر منطقة مكة وسواحلها بما فيها محافظة جدة، وكذلك تتأثر منطقة الباحة”.

وتوقع العقيل أن تشمل الحالة منطقة الحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من منطقة القصيم، مؤكداً أن هذه الحالة هي الأولى لهذا الموسم وأكثر غزارة في الأمطار واتساعاً، ومتوقع جريات السيول وتساقط حبات البَرَد”.

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