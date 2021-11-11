استشاري يحذر من تصرف شائع يتسبب في نقل البكتيريا والعدوى

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حذر الدكتور نواف السلمي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة السماعات التجارية على الأذن، مؤكداً أن تبادل السماعات بين الأشخاص ينقل البكتيريا.

وقال “السلمي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”: “السماعات الأصلية تتبع المواصفات الدولية ومستوى الصوت فيها لا يصل لضرر الأذن، بعكس السماعات التجارية والمقلدة، بما يمثل خطورة على الأذن”.

وشدد على أن تبادل السماعات من الممارسات الشائعة الخاطئة، مؤكدا على أن مجال انتقال العدوى من خلال الأذن وارد جدا، كما يجب الحفاظ على نظافة السماعة أيضا وعدم تركها عرضة لجراثيم وبكتيريا الجو ومن ثم استخدامها.