تصفية عشرات المدنيين في سجون الحوثي.. والمليشيا تنهب أموال ذويهم بحجة إطلاق سراحهم

تواصل- فريق التحرير

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث أقدمت على قتل المزيد منهم داخل سجونها.

وبحسب ما كشفه مصدر أمني في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فقد تم دفن عدد من المعارضين والإعلاميين الرافضين لسياسة المليشيا في إحدى المقابر، التي استحدثها الحوثيون أخيرا جنوب صنعاء.

في المقابل تروج مليشيا الحوثي أن المعتقلين الذين تم تصفيتهم لا يزالون على قيد الحياة، وذلك لنهب المزيد من أموال أسرهم عن طريق الابتزاز، والوعد بإطلاق سراحهم.

ونقلت صحيفة “الوطن”، أن الحوثيين دفنوا ليلا عددا من الذين تمت تصفيتهم أخيرا في السجون الحوثية، وسط تكتم شديد وحراسات مشددة في حي السنينة.

ونقلت عن أحد المصادر أن أعداد من تم تصفيتهم تتفاوت بين 23 و27 قتيلا، كانوا على ظهر شاحنة في طريقهم إلى أحد المقابر التي استحدثها الحوثي.

كما نبّه المصدر إلى أن عمليات التصفيات التي تمارسها العصابات الحوثية شملت أشخاصا كثيرين من الذين تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية.