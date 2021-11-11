«المسند» يتوقع موعد أول حالة مطرية هذا الموسم

تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، موعد أول حالة مطرية هذا الموسم.

وقال عبر “تويتر”: “متوقع بإذن الله أن تبدأ أول حالة مطرية (معتبرة) في هذا الموسم السبت القادم، وقد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة، وربما تمتد حتى مكة”.

وأضاف: “متوقع أن تستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلاً حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية”.

وفيما يخص طقس اليوم الخميس، توقع “المسند” أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق الرياض القصيم وشمالي الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل.