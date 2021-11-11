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وكالة «موديز» تغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة لـ4 شركات بينها «أرامكو» 

وكالة «موديز» تغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة لـ4 شركات بينها «أرامكو» 
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تواصل – فريق التحرير:

غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية لـ4 شركات سعودية من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على تصنيف الشركات الأربع وهم: أرامكو، سابك، الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء.

تأتي هذه التصنيفات الائتمانية عُقب قرار الوكالة الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2021 بتأكيد تصنيف حكومة المملكة في الفئة A1 وتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وأوضحت “موديز” أن التصنيفات الائتمانية جاءت اليوم نتيجة تأكيد التصنيف السيادي، كما تعكس الروابط الائتمانية بين حكومة السعودية وكل من الشركات الأربع، موضحة “بينما تستفيد هذه الشركات بدرجات مختلفة من أصولها وتدفقاتها النقدية العالمية، فلديها جميعاً روابط ائتمانية وثيقة مع الحكومة، وهي معرضة لعوامل البيئة المحلية والتي تشمل العوامل السياسية، والاقتصادية والتنظيمية، والاجتماعية”.

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