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علماء يكتشفون جسم مضاد يحمي من كورونا ومتغيراته

علماء يكتشفون جسم مضاد يحمي من كورونا ومتغيراته
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تواصل – وكالات :

أعلن علماء أمريكيون عن اكتشاف جسمًا مضادًا يمكنه حماية الناس من فيروس كورونا ومتغيراته .

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الجسم المضاد DH1047 يعمل عن طريق الارتباط بخلايا الفيروس وتحييدها ومنعها من التكاثر، وهو فعال في منع العدوى والمساعدة في علاج شخص مصاب بالفعل بفيروس كوفيد 19.

وحدد الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في 2 نوفمبر في مجلة “ترانزليشونال سينس ميديسن، أكثر من 1700 من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

من بين تلك المجموعة، تم تحديد 50 خلية يمكن أن ترتبط بكل من فيروسي كوفيد وسارز. كان أحدها، المسمى DH1047، فعالًا بشكل خاص، حيث كان قادرًا على الارتباط بجميع أنواع الفيروسات، سواء الحيوانية أو البشرية، ومنعها من التكاثر.

تم اختبار الجسم المضاد على الفئران، وتبين أنه قادر على حماية القوارض من الإصابة بعدوى كوفيد بعد التعرض للفيروس.

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