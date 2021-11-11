في أول ظهور إعلامي..زوجة ضحية «سفاح الإسماعيلية» تكشف الدقائق الأخيرة له قبل ذبحه

تواصل- فريق التحرير:

في أول ظهور إعلامي لها عقب مقتل زوجها ضحية “سفاح الإسماعيلية” بمصر، الذي قُطعت رأسه ونُكّل بجسده في الشارع أمام المواطنين، قالت جيهان مصطفى، إن زوجها لم يكن يعرف القاتل من قبل، ولم تجمعهما أي علاقة صداقة مثلما أشيع، ولكنه كان صديق شقيق زوجها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “من الجاني” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،:” جوزي ميعرفهوش..ومعرفش قتله ليه؟.. زوجي مكنش يعرف القاتل ولا ليه أي علاقة بيه.. زوجي كان قاعد معانا قبل الجريمة ومكنش في أي حاجة غريبة”.

وأكدت في حوارها أن مرتكب الجريمة، عاقل ولا يعاني من أي أمراض عقلية، وكل الأقاويل المنتشرة على السوشيال ميديا ليست حقيقية.

وكشفت تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل مقتل زوجها قائلة:” زوجي كان رايح (ذاهب) لأكل عيشه (عمله) وقالي هروح أجيب فطار (سأذهب لإحضار الإفطار) الأول، وأحط حاجتي في الماكنة (يضع أدوات عمله في الدراجة النارية) وانزل أروح السوق.. وقعد شوية (جلس بعض الوقت) ثم نزل ولم يعود إلا جثة”.

ودخلت زوجة المجني عليه في حالة بكاء على الهواء، قائلة:” كان غلبان وميعرفش حد، كان رايح يجيب لينا اللقمة”.