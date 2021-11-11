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«الصحة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج متلازمة «القولون العصبي»

«الصحة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج متلازمة «القولون العصبي»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أسباب متلازمة القولون العصبي والأعراض الخاص به، كما قدمت مجموعة من النصائح للتعامل مع القولون العصبي.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، إن متلازمة القولون العصبي هي اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة وحالة مزمنة تتطلب التحكم بها مدى الحياة، موضحةً أن أسبابه تتضمن الضغوط وحساسية أعصاب المعدة وتاريخاً عائلياً بالإصابة بالقولون العصبي.

وأضافت أن أعراضه الرئيسية تبدأ بآلام المعدة خصوصاً بعد الأكل وشعور بالانتفاخ، وإسهال مفاجئ أو إمساك وشعور بعدم القدرة على إفراغ المعدة بالكامل أثناء التبرز.

وبينت أن محفزات أعراض القولون العصبي تكون بعد تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الكافيين بجانب الضغوطات والقلق، مضيفةً بأنه يُنصح بعد التشخيص بالإصابة بتحضير المُصاب طعامه بمنزله وتسجيل الأطعمة والأعراض التي تظهر لمعرفة المحفز والاسترخاء.

ونصحت وزارة الصحة لتقليل الإسهال، بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتجنب المنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”، مع تناول السوائل بكثرة لتجنب الجفاف.

وللتخلص من الإمساك يُنصح بالإكثار من شرب الماء للمساعدة في زيادة ليونة البراز، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان.

ونصحت الصحة لتخفيف الانتفاخ والغازات، بتناول الشوفان بانتظام، وتناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وتجنب الأطعمة التي يصعب هضمها والمنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”، كما نصحت بشرب النعناع.

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