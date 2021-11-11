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دراسة جديدة: محبو اللحوم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير

دراسة جديدة: محبو اللحوم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة جديدة، عن مرض خطير يؤدي إلى الموت يصيب بشكل أكثر محبي اللحوم الحمراء.

وقالت الدراسة إن محبي اللحوم الحمراء أكثر عرضة بـ 16% عن غيرهم، للإصابة بمرض قاتل، وأن شطيرة برقر واحدة في اليوم تكفي لزيادة المخاطر بشكل كبير.

وجد الباحثون في جامعة هارفارد أن محبي اللحوم الحمراء والمعالجة كانوا أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية.

في المقابل، رأوا أن الدهون في منتجات مثل الجبن والزبدة والحليب والآيس كريم والقشدة لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

والأفضل من ذلك كله، بحسب الدراسة، أولئك الذين تناولوا معظم الدهون النباتية والدهون عالية الدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات، حيث قللوا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12 %.

 

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