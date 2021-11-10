طقس الخميس.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، انخفاضاً في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة. وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من نصف المتر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غرباً بسرعة25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .