لسلامتك.. 10 نصائح هامة لقيادة المركبة أثناء هطول الأمطار

تواصل- فريق التحرير:

تزامنًا مع تساقط الأمطار على عدة مناطق في المملكة، فإن قائدي المركبات كثيرًا ما يتعرضون لحوادث وتلفيات في المركبات، بسبب عدم وعيهم الكافي بما يجب فعله أثناء القيادة أثناء المطر.

لذلك يجب متابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة المواقيت المتوقعة لسقوط الأمطار، وتجنب تلك الأوقات قدر الإمكان، أما إذا كنت مضطراً فيجب متابعة الآتي:

1- يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالمركبة، ويجب التأكد من أنها مليئة بالماء.

2- تجنب السير في منتصف الطريق خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة أثناء هطول المطر.

3- يجب تغطية المركبة خلال الليل بغطاء من البلاستيك أو ووتر بروف، حتى لا تتعرض للصدأ، وأن يحميها خلال فترة الأمطار.

4- لا تقود المركبة بسرعة كبيرة أثناء هطول المطر الشديد.

5- تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأن وجود الأمطار، قد يؤدي إلى انزلاق المركبة ويسبب الحوادث.

6- إذا كنت مضطرا لإغلاق نوافذ المركبة وتشغيل التكييف، فيجب أن يكون على درجة حرارة مناسبة، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل المركبة ويعوق الرؤية.

7- يجب استبدال إطارات المركبات كل فترة، خاصة إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة.

8- استخدم مصابيح الضباب أثناء السير خاصة إذا اضطررت إلى السير باكراً على الطرق السريعة.

9- يجب اللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك أثناء السير في المطر الشديد.

10- يساهم تشغيل الانتظار في تحديد مكان سيارتك في حالة كانت هناك صعوبة الرؤية بسبب المطر.