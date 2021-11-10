التأمينات تكشف مفاجأة عن رواتب 30 ألف مواطن.. رقم صادم

تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير حكومي حديث، مفاجأة عن رواتب 30.119 مواطنًا ومواطنة، مشتركين في التأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ، فإن رواتب هؤلاء الموظفين تراوح رواتبهم بين 1500 و1999 ريالاً فقط في الشهر الواحد.

وبيّنت التأمينات أن المشتركين غير السعوديين ضمن فئة “بدل المخاطر” ممن تراوح رواتبهم في الحد ذاته بلغ عددهم 627.616 مقيماً ومقيمة.

واعترفت التأمينات أن عدد المشتركين في نظامها ممن هم على رأس العمل بلغ بنهاية العام الماضي 8.37 مليون فرد مشترك، منهم 95.8% يمثلون نسبة مشتركي القطاع الخاص، فيما تبلغ نسبة مشتركي القطاع الحكومي 4.2% ويبلغ عددهم 351.756 فرداً.

واستحوذت المرحلة العمرية ما بين 30 و34 عاماً على النصيب الأعلى من بين أعداد المشتركين، ويبلغ إجمالي عددهم نحو 1.57 مليون مشترك تعادل نسبتهم 19.52% من إجمالي المشتركين، وجاء في المرتبة الثانية المشتركون ممن تراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما ويبلغ عددهم 1.45 مليون مشترك بنسبة 18.1%.

وساهمت المنشآت متناهية الصغر ممن يبلغ عدد العاملين بها أقل من 5 عمال في رفع نسبة التوظيف، لتبلغ نسبة العاملين بها 13.36% بنسبة نمو بلغت 18.22%، فيما ساهمت المنشآت الصغرى بنمو عدد المشتركين بنسبة 5.99% لتستحوذ على 15.7% من إجمالي المشتركين.

وبيّنت التأمينات أن عدد المنشآت السعودية للمشتركين في التأمينات بلغت 7.88 مليون منشأة تعادل نسبتها 98.27% من إجمالي المنشآت، فيما بلغت المنشآت غير السعودية 139 ألف منشأة، بنسبة 1.73%.