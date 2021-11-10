بالفيديو.. تعرف على خطوات تحرير الصور في مستندات برنامج «وورد»

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يحتاج مستخدم برنامج الوورد معرفة طريقة وخطوات تحرير الصور في البرنامج لتسهيل العمل وتيسير استخدام البرنامج في إنجاز المهام المطلوبة.

وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن الوورد يعتبر من البرامج المفيدة لتحرير الصور، خاصة إذا كنت في عجلة من الأمر، مثل إزالة خلفية الصور أو الكتابة عليها، أو تغيير ألوانها وأشكالها وحدودها وغيره.

ونشر الحمادي مقطع فيديو شرح من خلاله طريق تحرير الصور، موضحا أن أنه يمكن إزالة خلفيتها عبر هذه الخدمة (http://remove.bg).