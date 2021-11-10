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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تعرف على مشروع «مسار مكة».. يستهدف فك الاختناق عن المنطقة المركزية (فيديو)

تعرف على مشروع «مسار مكة».. يستهدف فك الاختناق عن المنطقة المركزية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المهندس محمد سيبيه أن مشروع “مسار مكة” يستهدف فك الاختناق عن المنطقة المركزية بمكة المكرمة وتيسير الحركة المرورية.

وقال سيبيه، لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”: “إن المشروع يربط الدائري الثالث والثاني والأول، وطريق عبدالله عريف وطريق المنصور، هذه الطرق الخمس، من شأنها فك الاختناقات الموجودة حاليا وتمكين الحركة المرورية بانسياب كبير لاستخدام هذه الطرق الدائرية”.

وأشار إلى أن المشروع يوجد له بنية تحتية من أذكى البنيات التحتية التي تمكن مستقبلا من تطوير هذا المشروع العملاق وتمكين البنية العلوية من العمل التشغيلي بيسر وسهولة”.

 

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