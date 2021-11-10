أسوأ فيتامين «سي» متواجد في الأسواق.. احذر منه

تواصل- وكالات:

على الرغم من أن جرعات مكملات “فيتامين سي” منتشرة جداً ولها العديد من الفوائد المثبتة علمياً، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولاً معاكساً.

تحدثت خبيرة التغذية المتخصصة الطبيبة، كورتني دي أنجيلو، عبر مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية، عن أسوأ “فيتامين سي” متواجد في الأسواق.

وأشارت إلى وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات “فيتامين سي” من الأسواق.

ونوهت الخبيرة إلى أن أسوا نوعيات من مكملات “فيتامين سي” هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جدا من الفيتامين.

وقالت الخبيرة: “تتراوح جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب من 25 مليغرام إلى 1500 مليغرام لكل وحدة”.

وأوصت الخبيرة بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليغرام يوميا، أي أنه من الأفضل الالتزام بكميات جرعات أصغر وتذكر تناولها باستمرار”، أي يجب تجنب تلك المكملات التي تحتوي على أكثر من 2000 مليغرام في الحبة أو الجرعة الواحدة.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، تبلغ القيمة اليومية الموصى بها لـ”فيتامين سي” حوالي 75 مليغراماً للنساء البالغات و90 مليغراماً للرجال البالغين، ونوهت المجلة إلى أن الإنسان يستطيع الحصول على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضروات.