الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسوأ فيتامين «سي» متواجد في الأسواق.. احذر منه

أسوأ فيتامين «سي» متواجد في الأسواق.. احذر منه
0

تواصل- وكالات:

على الرغم من أن جرعات مكملات “فيتامين سي” منتشرة جداً ولها العديد من الفوائد المثبتة علمياً، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولاً معاكساً.

تحدثت خبيرة التغذية المتخصصة الطبيبة، كورتني دي أنجيلو، عبر مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية، عن أسوأ “فيتامين سي” متواجد في الأسواق.

وأشارت إلى  وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات “فيتامين سي” من الأسواق.

ونوهت الخبيرة إلى أن أسوا نوعيات من مكملات “فيتامين سي” هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جدا من الفيتامين.

وقالت الخبيرة: “تتراوح جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب من 25 مليغرام إلى 1500 مليغرام لكل وحدة”.

وأوصت الخبيرة بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليغرام يوميا، أي أنه من الأفضل الالتزام بكميات جرعات أصغر وتذكر تناولها باستمرار”، أي يجب تجنب تلك المكملات التي تحتوي على أكثر من 2000 مليغرام في الحبة أو الجرعة الواحدة.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، تبلغ القيمة اليومية الموصى بها لـ”فيتامين سي” حوالي 75 مليغراماً للنساء البالغات و90 مليغراماً للرجال البالغين، ونوهت المجلة إلى أن الإنسان يستطيع الحصول على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضروات.

 

 

مواد ذات صلة

5 علامات تكشف انسداد الأوعية الدموية في الرئتين.. تعرّف عليها

5 علامات تكشف انسداد الأوعية الدموية في الرئتين.. تعرّف عليها

النشاط البدني وإنقاص الوزن.. وسائل تحميك من سرطان الأمعاء

النشاط البدني وإنقاص الوزن.. وسائل تحميك من سرطان الأمعاء

منها تقوية العظام والأسنان.. فوائد مذهلة لمشروب الحليب مع الشمر

منها تقوية العظام والأسنان.. فوائد مذهلة لمشروب الحليب مع الشمر

5 أطعمة صحية تحتوي على حمض الفوليك.. ضرورية للحوامل

5 أطعمة صحية تحتوي على حمض الفوليك.. ضرورية للحوامل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة