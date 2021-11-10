استشاري يوجه 5 نصائح مهمة للوقاية من «دهون الكبد» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح د. معتز هاشم استشاري جهاز هضمي وأمراض وزراعه الكبد، بأهمية ممارسة الرياضة وتخفيف السكر والنشويات للوقاية من دهون الكبد.

وقال د. هاشم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “من المهم جداً ممارسة الرياضة، سواء رياضة المشي السريع 150 دقيقة في الأسبوع، أو رياضة المقاومة باستخدام الأجهزة أو رفع الأثقال”، كما نصح أيضا بأهمية تخفيف السكر والنشويات، ومتابعة الوزن والكوليسترول في الجسم، وأيضا الدهون الثلاثية ومحيط الخصر.

وأوضح هاشم أن الشخص النحيف أيضاً يمكن أن يصاب بدهون الكبد ولذلك يجب ومن المهم جداً استشارة الطبيب ومتابعة الحالة”.