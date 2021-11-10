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طائر الطنان.. أصغر الطيور على وجه الأرض يحمل «سيفًا» للدفاع عن نفسه (فيديو)

طائر الطنان.. أصغر الطيور على وجه الأرض يحمل «سيفًا» للدفاع عن نفسه (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

يعد طائر الطنان من أجمل الطيور على الأرض وأصغرها حجمًا، وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن هذا الطائر الغريب.

1- يوجد في العالم أكثر من 325 نوع من طائر الطنان، وتتواجد فقط في قارتي جنوب وشمال أمريكا.

2- لا يستطيع الطائر السير أو القفز رغم امتلاكه قدمين كباقي الطيور ولكنها تستخدم للطفو على المياه أو الحركة الجانبية لا أكثر.

3- الطائر الطنان من نوع “كاليوب” هو أصغر نوع من الطنان في أمريكا الشمالية حيث يبلغ طوله 3 بوصات فقط ولكن هناك طنان آخر هو الأصغر على الإطلاق من نوع النحلة حيث يبلغ طوله 2.25 بوصة فقط

4- الطنان يملك ما بين 1000 إلى 1500 ريشة في عدد يعد الأقل في عدد الريش بين الطيور

5- الطائر الطنان روبي يبلغ وزنه 3 جرامات فقط

6- من 25-30% من وزن الطنان يتركز في عضلات الصدر والعضلات الأساسية المسئولة عن الطيران

7- يستطيع الطائر الطنان أن يطير إلى الأمام بسرعة 30 ميل في الساعة

8- يضع الطائر الطنان أصغر البيوض بين جميع الطيور حيث يبلغ طولها نصف بوصة فقط بوزن يبلغ 10% من وزن الأم التي تضعها

9- يستهلك الطائر الطنان نصف كمية السكر في جسمه بشكل يومي كما أن العجيب أنه يتغذى من 3إلى 5 مرات في الساعة

10- يضرب الطنان الهواء بجناحيه بمعدل من 50 إلى 200 مرة في الثانية طبقًا لإتجاه الطيران والظروف الجوية المحيطة

11- يبلغ عدد دقات قلب الطنان 1200 دقة في الدقيقة

12-  معدل تنفس الطائر الطنان يبلغ 250 تنفس في الدقيقة

13- طائر الطنان من نوع رافوس مسجل بإسمه أطول رحلة للهجرة بين الطيور في العالم حيث يطير 3000 ميل من عشه في ألاسكا وكندا في الشتاء ليبلغ الدفء في المكسيك

14- بعيدًا عن الحيوانات المفترسة والظروف الأجواء والطقس يمكن للطائر الطنان أن يعيش ما بين 3 إلى 12 سنة

15- حاسة الشم لدى الطنان ضعيفة جدًا ولكن حاسة الإبصار لديه قوية جدًا

16- لا يقوم طائر الطنان بامتصاص الرحيق عن طريق منقاره الطويل ولكنه يلعقه عن طريق لسانه المتشعب

17- يبلغ تردد حركة لسان الطنان أثناء تغذيته 10-15 مرة في الثانية

18- تخيلوا أن الإنسان يحتاج إلى 3 ساعات على الأقل لتحويل الطعام إلى مواد غذائية يسهل إمتصاصها ولكن دورة هضم الطائر الطنان تبلغ 20 دقيقة فقط بكفاءة 97%

19- على الرغم من صغير الطائر الطنان فهو من أكثر الطيور عدوانية فهو يستطيع أن يهاجم الجرزان والصقور التي تتعدى على أراضيها

20- يمكن أن يبلغ منقار الطنان إلى 4 بوصات (أكثر من 8 سم) وتستخدمه كسيف للدفاع عن نفسها.

 

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