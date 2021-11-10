أزمة جديدة تضرب لبنان.. تغريدة لـ«عون» تستفز رئيس البرلمان وتصعيد خطير

تواصل-فريق التحرير:

يبدو أن لبنان على وشك أزمة داخلية جديدة، بعد تبادل اتهامات وبيانات علنية بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

جاءت هذه الأزمة بعد تغريدة للرئيس اللبناني، قال فيها: ” إن الأبرياء لا يخافون القضاء.. وكما قال الإمام علي..من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”، ، في إشارة منه إلى “حزب الله” و”حركة أمل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيقات القضائية في انفجار مرفأ بيروت وتوجيه استدعاء لسياسيين ينتمون للحزب والحركة، وهو ما رد عليه رئيس مجلس النواب، بتصريحات غاضبة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أنه مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد المحقق العدلي طارق البيطار : “نحن لا نتدخل في القضاء”.

وردًا على تصريحات “بري”، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا قالت فيه،: “أوردت محطة الـ”أن بي أن” (الناطقة باسم حركة أمل التي يرأسها بري) في مقدمة نشرتها الإخبارية بعد ظهر اليوم كلاما مسيئا تناولت فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر اليوم عن “أن الأبرياء لا يخافون القضاء”، موردا حكمة للإمام علي.

وأضافت أن ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة، فلماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنيا بها؟.

كما أن ما أورده الرئيس عون كان كلاما في المطلق لم يستهدف أحدا، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي واقواله، إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.

وتابعت : إنه ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينيا عليها؟.

واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تماديا مشبوها ومكررا في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير.

ونوهت أن هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة – عين الرمانة؟”، مشيرة إلى أن “أي ريبة لدى أصحاب الرد جعلتهم يعتبرون أن الكلام موجها إليهم”.

وأضافت: “لعل الأجوبة على ما تقدم ليست بالأمر الصعب، لأن ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها، وقديما قيل: إن اللبيب من الإشارة يفهم!”.

فيما علق مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب اللبناني على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بالقول إن “الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى”.

وكتبت رئاسة مجلس النواب: “الذي أجاب على التغريدة إنما هو رد على النوايا الصادقة التي تمتعتم بها…الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد”.