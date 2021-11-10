(صور).. رحّالة يقطع آلاف الأميال لأداء العمرة على دراجة نارية

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قطع الرحّالة المصري إسماعيل عبداللطيف آلاف الأميال سفراً من القاهرة إلى المملكة لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، مستخدما دراجته النارية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المواطن المصري إسماعيل جاويش أنه استغل حبه لقيادة الدراجات النارية والمشاركة فى مسابقات الرالى المختلفة وسافر براً إلى المملكة.

وحول عزيمته وتجربته حول الرحلة الإيمانية قال :” اكتسبت المزيد من المهارات والخبرات والتعرف على أصدقاء جدد من مصر والدول العربية الشقيقة”.

وأضاف أن الرحلة كان مخططاً لها منذ 4 أعوام لكنها تأجلت عدة مرات لظروف مختلفة.

وتابع قائلاً : قبل سفرنا اجتمع بنا مساعد وزير الشباب وغادرنا القاهرة يوم 26 ووصلنا إلى الغردقة مساء نفس اليوم ليلا ثم انتقلنا لركوب المركب السريع ووصلنا لميناء ضبا صباح اليوم التالى وفى الليل وصلنا إلى ينبع”.

يذكر أن هذه لم تكن الرحلة الأولى التي يقطعها أحد الرحالة سفرًا على دراجة نارية، فقد سبقه الرحالة المصرى إبراهيم النجدى من محافظة دمياط شمال القاهرة.