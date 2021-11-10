الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

(صور).. رحّالة يقطع آلاف الأميال لأداء العمرة على دراجة نارية

(صور).. رحّالة يقطع آلاف الأميال لأداء العمرة على دراجة نارية
0

تواصل- فريق التحرير:

قطع الرحّالة المصري إسماعيل عبداللطيف آلاف الأميال سفراً من القاهرة إلى المملكة لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، مستخدما دراجته النارية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المواطن المصري إسماعيل جاويش أنه استغل حبه لقيادة الدراجات النارية والمشاركة فى مسابقات الرالى المختلفة  وسافر براً إلى المملكة.

وحول عزيمته وتجربته حول الرحلة الإيمانية قال :” اكتسبت المزيد من المهارات والخبرات والتعرف على أصدقاء جدد من مصر والدول العربية الشقيقة”.

وأضاف أن الرحلة كان مخططاً لها منذ 4 أعوام  لكنها تأجلت عدة مرات لظروف مختلفة.

وتابع قائلاً : قبل سفرنا اجتمع بنا مساعد وزير الشباب وغادرنا القاهرة يوم 26 ووصلنا إلى الغردقة مساء نفس اليوم ليلا ثم انتقلنا لركوب المركب السريع  ووصلنا لميناء ضبا  صباح اليوم التالى وفى الليل وصلنا إلى ينبع”.

يذكر أن هذه لم تكن الرحلة الأولى التي يقطعها أحد الرحالة سفرًا على دراجة نارية،  فقد سبقه الرحالة المصرى إبراهيم النجدى من محافظة دمياط شمال القاهرة.

 

مواد ذات صلة

اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين بجرعتين

اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين بجرعتين

بشرى سارة.. السماح لمن أعمارهم فوق 70 عاماً بأداء العمرة

بشرى سارة.. السماح لمن أعمارهم فوق 70 عاماً بأداء العمرة

هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب

هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب

«مرور حائل»: القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وفر هارباً

«مرور حائل»: القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وفر هارباً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة