«عسيري»: نرجوكم تلقوا اللقاح وكونوا سبباً في العبور من هذه الرحلة الشاقة

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شدد د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال عسيري عبر حسابه في “تويتر”، إن الموجة الحالية في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق أوروبا”.

وأضاف “في المملكة حوالي ٢ مليون مواطن ومقيم ممن بلغ ١٢ سنة وأكبر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن.. نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من اي لقاح معتمد، وكونوا سبباً في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة”.