الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«نرشدكم بلغتكم».. 7 لغات  عالمية لإرشاد المعتمرين  والزائرين بالمسائل الشرعية

«نرشدكم بلغتكم».. 7 لغات  عالمية لإرشاد المعتمرين  والزائرين بالمسائل الشرعية
0

تواصل- فريق التحرير:

تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بدور بارز ومهم فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين عبر برنامج “نرشدكم بلغتكم”.

وقال مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أن الوكالة أعدت خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأكد أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج “نرشدكم بلغتكم” هي: ( الإنجليزية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – التركية – الهوسا – البنغالية)، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.

وأفاد “المسعودي” بأن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٢٣٬١٣٥) مستفيد عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام.

وختم  بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين، حرصاً منها في إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة ولضمان شمولية الخدمات لكافة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

مواد ذات صلة

جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد

جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد

زيادة حركة المعتمرين بالمسجد الحرام بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية (فيديو)

زيادة حركة المعتمرين بالمسجد الحرام بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية (فيديو)

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً بالمسجد الحرام

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً بالمسجد الحرام

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز⁩ تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور)

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز⁩ تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة