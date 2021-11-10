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«التجارة» تضبط حسابًا على «إنستقرام» خدع المستهلكين في 100 ألف ريال

«التجارة» تضبط حسابًا على «إنستقرام» خدع المستهلكين في 100 ألف ريال
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت وزارة التجارة من ضبط حساب إلكتروني وهمي في تطبيق “انستقرام” ، قام بخداع المستهلكين والحصول على مبالغ تجاوزت 100 ألف ريال.

ونشر الصحفي فهد اللويحق، عبر حسابه على “تويتر” بيان “التجارة”، مشيرًا إلى أن الحساب الوهمي استخدم بيانات مزورة تخص منشأة كبرى تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، وتمت إحالته للجهات الأمنية.

وأعلنت وزارة التجارة قبل ساعات أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، ضبطت كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والذهب الخام في شقق سكنية استخدمتها عمالة مخالفة وحولتها إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة دون وجود ترخيص.

وفي التفاصيل، بعد أعمال تحري ومتابعة دقيقة قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع فرقة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني، بالوقوف على سبع شقق سكنية تستخدمها عمالة مخالفة لصياغة المعادن الثمينة، وبتفتيش الشقق عثر بداخلها على 400 مشغول ذهبي، وأكثر من 2,5 كيلو جرام من الذهب الخام، ودمغات لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة للمعدات المستخدمة في صياغة المعادن الثمينة، وتم ضبط الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

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