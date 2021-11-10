فيديو صادم.. طفل صغير يقود مركبة بسرعة هائلة على طريق سريع

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لطفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره يقود مركبة على طريق سريع.

ويظهر الفيديو الطفل الصغير الذي يكاد يظهر من خلف عجلة القيادة، وهو يسير بسرعة كبيرة على طريق سريع ويتخطى شاحنات كبيرة، بينما ظهر بجواره والده الذي اعترض على تصوير طفله وأخذ يشير بعلامات الاستفهام إلى مصور الفيديو الذي كان يستقل مركبة أخرى ويسير بجواره.

وأحدث الفيديو صدمة لدى البعض ممن طالبوا رجال المرور بسرعة ضبط والد الطفل ومعاقبته لتعريض حياته وحياة طفله والآخرين للخطر.